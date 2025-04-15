Diplomaside merkez güç

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 11-13 Nisan arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen forumda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan, 6 bini aşkın kişi ağırlanırken, Erdoğan 14 devlet ve hükümet başkanı ilee 1 özerk yönetim lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele, Ukrayna'da kalıcı barışın tesisi gibi konularda Türkiye'nin mesajları ve beklentileri ön plana çıktı.

BARIŞ VE İSTİKRARIN UMUDU

Erdoğan, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde dünyanın farkli bölgelerinde yaşanan sorunların diyalogla çözüm yolları arandı. Her görüşme, barış ve istikrara bir kapı araladı. Forumda ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştiren Erdoğan, Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatle sürdürdüğünü ifade etti.

SURİYE'NİN İSTİKRARINA DESTEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Erdoğan, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını dile getirdi. Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda işbirliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması ve her alanda adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğine dikkati çekti. Antalya Diplomasi Forumu marjında Akdeniz'de enerji güvenliği, terör örgütleriyle mücadelede işbirliği, Balkanlar, Kafkasya, Afrika'da barış ve istikrar için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

21 MART NEVRUZ BAYRAMI TEKLİFİ MECLİS'TE

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi bayram olarak kutlanması için Meclis'e kanun teklifi verdi. Başkan Erdoğan, 21 Mart günü yaptığı konuşmada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?" demişti. Erdoğan, "Nevruz belli bir etnik grubun değil; Alevi'si ve Sünni'siyle, Türk'ü ve Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır" ifadelerini kullanmıştı.