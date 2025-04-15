Duruşma basına kapalı yapıldı

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava basına kapalı olarak yapıldı. Duruşmada iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, Narin cinayetine ilişkin de bilgilerinin olmadığını, suçluyu ya da suçu gizlemediklerini öne sürerek beraatlarını talep etti. Duruşma, eksiklikler için 25 Nisan'a ertelendi. Diğer taraftan tutuklu olanların "tutukluluk hallerinin devamına" karar verildi.