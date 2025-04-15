Ekrem İmamoğlu adına haraç kesiyordu: Adem Soytekin Eston Yapı’ya böyle çökmüş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı. Hemen her gün yeni bir skandalın orta çıktığı savcılık soruşturmasında bu kez İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğu öne sürülen Adem Soytekin'in milyonluk daireleri gasp etmesi takıldı.
KALFALIKTAN PATRONLUĞA
İmamoğlu İnşaat'ta kalfa olan Soytekin'in Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla başlayan akıl almaz yükselişi İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla zirveye ulaştı. Adem Soytekin kalfalığı bırakıp milyon TL'lik ASOY İnşaat ve Sulkar İnşaat'ın sahibi oldu.
SAVCILIĞIN TAKİBİNE TAKILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin çalışmasında İmamoğlu ve ekibinin, Keleşoğlu Holding'e ait Eston Yapı yöneticilerine baskı kurarak 3 adet daireyi ele geçirdikleri belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ulaştığı bilgilere göre, daireleri Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan devraldığı öğrenildi. Buna göre Adem Soytekin, Deniz İstanbul isimli İnşaat projesine 2015 ve 2017 yıllarında iki kez gitti. Müteahhit firma üzerinde baskı kurmaya çalıştı.
DEMİR VE KALIP İŞLERİ PİYASA FİYATININ YÜZDE 35 YÜKSEĞİNE İSTENDİ
Soytekin, müteahhit firmadan demir ve kalıp işlerini piyasa fiyatının yüzde 35 yükseğine istedi. Projenin ikinci etabı yapılırken aynı talebi yineledi. Ancak firma, her seferinde Soytekin'in taleplerini geri çevirdi.
İMAMOĞLU KREŞ PARASI İSTEĞİNİ İLETTİ
Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra kasası Adem Soytekin bu durumu affetmedi. Soytekin bu kez 2020 yılında müteahhit firmayı arayıp İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir 'kreş parası' istediği iletti.
'BEN DE ONLARA O PROJEYİ YAPTIRMAYACAĞIM'
Eston Yapı'nın, talebi geçiştirirken Soytekin bu kez kendisi müteahhit firma sahibinin ofisine gitti, 3 adet 3+1 daire veya karşılığı ücretini talep etti. Talebinin yine kabul görmemesi üzerine Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak sesi mikrofona verdi. İmamoğlu'na "Başkanım, 'kreş yapmayacaklarmış', anlaşamıyoruz" dedi. Soytekin'in ifadesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmayacağım" şeklinde firma sahibini tehdit etti.
'BAŞKANIM KENDİLERİYLE BİR ŞEKİLDE ANLAŞACAĞIM'
İmamoğlu'nun tehdidi sonrasında firma İmamoğlu'nun talebini kabul etmek zorunda kalınca Soytekin tekrar araya girerek, "Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım" diyerek telefonu kapattı.
3 DAİRE SULKAR İNŞAAT'A DEVREDİLDİ
Tespit edilen görüşme trafiği sonrasında 2020 yılı şubat ayında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konaklarından E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet daire karşılıksız olarak Sulkar İnşaat'a devredildi.
FİRMA KENDİ DAİRELERİ DÜŞÜK BEDELLE SATIP FAHİŞ FİYATLA GERİ ALDI
Tespit edilen bir başka detay ise müteahhit firmanın, devrin gerçekleştiği 2020 yılında iki daireyi gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride hizmet veren e-ticaret platformu üzerinden düşük fiyata satıldığını gösterdi. Ancak projenin değerinin düşmemesi için üste para vererek geri satın almak zorunda bırakıldığı oldu.
GÜNCEL DEĞERLERİ 22 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR
Deniz İstanbul projesinde 3+1 daire fiyatlarının güncel değerlerinin 16 milyon TL ile 22 milyon TL aralığında değiştiği görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüşmeye dair iletişim kaydını doğrularken MASAK raporu da irtikap eylemini belgeledi. MASAK verilerine göre çökme sonucu alınan dairelerin satışından elde edilen paranın akıbeti ise tespit edilemedi.