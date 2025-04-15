Ekrem İmamoğlu adına haraç kesiyordu: Adem Soytekin Eston Yapı’ya böyle çökmüş!

3 DAİRE SULKAR İNŞAAT'A DEVREDİLDİ

Tespit edilen görüşme trafiği sonrasında 2020 yılı şubat ayında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konaklarından E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet daire karşılıksız olarak Sulkar İnşaat'a devredildi.

FİRMA KENDİ DAİRELERİ DÜŞÜK BEDELLE SATIP FAHİŞ FİYATLA GERİ ALDI

Tespit edilen bir başka detay ise müteahhit firmanın, devrin gerçekleştiği 2020 yılında iki daireyi gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride hizmet veren e-ticaret platformu üzerinden düşük fiyata satıldığını gösterdi. Ancak projenin değerinin düşmemesi için üste para vererek geri satın almak zorunda bırakıldığı oldu.

GÜNCEL DEĞERLERİ 22 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

Deniz İstanbul projesinde 3+1 daire fiyatlarının güncel değerlerinin 16 milyon TL ile 22 milyon TL aralığında değiştiği görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüşmeye dair iletişim kaydını doğrularken MASAK raporu da irtikap eylemini belgeledi. MASAK verilerine göre çökme sonucu alınan dairelerin satışından elde edilen paranın akıbeti ise tespit edilemedi.