Emine Erdoğan, Küresel Donörler Forumu’nda konuştu: Hayırseverlik en güvenilir sığınaktır

Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından İstanbul Bakırköy'de bir otelde düzenlenen Küresel Donörler Forumu'nda konuştu:

İnsanlığın kalbi bir süredir iyilikten, güzellikten yana boş kalmış. Ruhu bakımsız kalmış. Vicdanı karanlıkta kalmış. Suriye'de 13 yıl süren savaş ve terör, Sudan'da devam eden iç çatışmalar, Ukrayna'daki savaş gibi birçok kriz, dünyayı kasvetli bir yere çevirmiş. Gazze dünyanın en büyük utancı sayılmalıdır. 50 binden fazla şehidin 15 bin 613'ü çocuk. Umudun bayrağını gittiği her yere beraberinde taşıyan, umut insanı olmalı. Rabbimizin emrine uyarak, hayırlarda yarışmalı. O öyle kutlu bir yarıştır ki katılan herkes muzafferdir. En buhranlı günlerde, içinde bulunduğumuz zor şartlara bakıp gelecekten korkarak, hayır işlemekten, infak etmekten asla geri durmamalıyız. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz' buyuran Peygamberimizin izinden ayrılmamalıyız. Elimizden gelen sadece tek bir fidan bile olsa o fidanın ekildiği takdirde, yere düşen gölgesiyle, verdiği meyve ve oksijenle, insanlığa hizmet edeceği ümidini diri tutmalıyız.

Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre, Türkiye her yıl en çok insani yardım yapan ülkelerin ön sıralarında yer aldığı gibi gayri safi milli hasılasına göre de en cömert ülkedir. Türkiye dallarını insanlığa uzatan bir zeytin ağacıdır. Biz, Suriye savaşının ilk gününden itibaren, ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını kardeşlerimize açtık. Aktif bir şekilde İspanya'dan Lübnan'a, Küba'dan Vietnam'a, Madagaskar'dan Yunanistan'a kadar bir ihtiyacın hasıl olduğu her noktaya yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Biz, insanlığa öz kardeşlerimiz nazarıyla yaklaşıyor ve ah edene elimizi uzatırken onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz. İnsani krizlerde acil ihtiyaçları karşılamanın yanında dışarıdan gelecek yardımlara bağımlılığı ortadan kaldıracak çözümler geliştiriyoruz.

2010'da Pakistan'daki büyük sel felaketinde, 2011'de kıtlığın ve iç savaşın yüz binleri hayattan kopardığı Somali'de, 2012'de katliamların yaşandığı Arakan bölgesinde ve daha birçok insani krizde tarifsiz acılara şahit oldum. Fakat bununla beraber şahit olduğum bir şey daha vardı. O da felaket bölgelerine koşan güzel insanların hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük güçleriydi. Oralarda insanların nasıl devleştiklerini, bükülemez birer bilek olduklarını ve temiz yüreklerinin yüzlerine vurmuş parlak nurunu gördüm. Bu gördüklerim bana şunu öğretti ki 'hayırseverlik' yeryüzünün en güvenilir sığınağıdır. Tüm kalbimle, ışığın doğudan yükseldiği gibi bizlerin dayanışmasıyla vicdanın ve merhametin ışığının da doğudan yükseleceğine inanıyorum.



KADIN LİDER ÖDÜLÜ

Emine Erdoğan'a Küresel Donörler Forumu tarafından "En İyi Kadın Lider" ödülü verildi. Emine Erdoğan, foruma katılan eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Humza Yousef'le de bir araya geldi. Görüşmede Filistin için ortak hassasiyet gösterilmesinin altı çizildi. Yousef forumda yaptığı konuşmada Emine Erdoğan'a hitaben "Pek çok kişi sessiz kalmayı tercih ederken siz Gazze için gerçekten sesinizi çıkarmayı tercih ettiniz. Size teşekkür etmek istiyorum" dedi.