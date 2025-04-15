Güler: Silahı bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, teröre ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Güler, Türkiye'nin yalnızca sınırlarını korumakla kalmadığını, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda da güçlü bir caydırıcılığa sahip olduğunu vurguladı. Terör örgütlerine karşı mücadele kararlılığını yineleyen Güler, "Silah bırakmayan, ayrılığı körükleyen her yapı dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimizdir" dedi.

'BİZİM İÇİN KIYMET TAŞIMAZ'

"Barıştan yana olan her girişim desteklenir" diyen Bakan Güler, süreci istismar eden, zamana oynayan yapılara karşı da Türkiye'nin kararlılıkla karşı duracağını söyledi. Açıklamalarında, "Hiçbir beyan eylemle desteklenmiyorsa bizim için kıymet taşımaz" ifadelerine yer verdi. ANKARA