İBB’nin borcu 215 milyar liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2024 yılı denetim raporu Meclis'e sunuldu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapor üzerine yaptığı çarpıcı konuşmayla İBB yönetimini topa tuttu. Rakamlarla ortaya konan tablo, İstanbul'un mali dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu gözler önüne serdi. Kaynar'ın verdiği bilgiye göre;İBB 2024 yılında 179,6 milyar TL gelir elde ederken, 238,9 milyar TL harcama yaptı. Aradaki fark ise tam 59 milyar 328 milyon TL. İBB'nin bütçe açığı % 33.2018'de 26,7 milyar TL olan toplam borç, 2024 sonunda 215 milyar TL'ye çıktı. Artış % 704. İSKİ ve İETT'nin borçları da eklendiğinde toplam borç 264,9 milyar TL'ye ulaşıyor.İBB'ye bağlı 31 şirketin mali tabloları, denetim komisyonuna iletilmedi.2024'te kültür ve organizasyon faaliyetlerine yönelik ihaleler için 1 milyar 345 milyon TL harcandı.2024'te 2 bin 210 aracın kiralandığı belirtildi ve araç kiralama için 1,9 milyar TL harcandı.İETT'nin personel sayısı sadece bir yılda % 41 oranında arttı.2024 yılında yapılan 90 milyar TL'nin üzerindeki ihalelerin % 66'sı neredeyse sıfır rekabetle yapıldı ve bu da maliyeti artırdı.