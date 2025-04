İstanbul’da 3 bin özel halk otobüsü kontak kapatıyor! İBB’ye tepki çığ gibi: Bıçak kemiğe dayandı!

"GELDİĞİMİZ NOKTADA BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Ödenmeyen borçlar sebebiyle sorun yaşandığını söyleyen Ovacık, "Her arabanın 1 milyon 700 bin lira gibi bir rakamı oluştu. Bunun da bir an önce ödenmesini istiyoruz. Aracımızın tamiratını yapıyoruz, borçlarımızı ödüyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bize bir rakam ödenmediği noktada biz ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun için de bir an önce bize bu ödemenin yapılmasını istiyoruz. 14 Nisan itibariyle buna dikkat çekmek istedik. Bu işin büyüklüğünün bilinmesini istedik. Hem İBB tarafından hem de halk tarafından bunun bilinmesini istedik. Biz 100 yıldır bu kente hizmet ediyoruz. Halkın bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Biz istemeyiz ki, çocuklarımız okula giderken biz hizmeti keselim veya insanlar işe giderken hizmeti keselim. Biz de hizmeti kesmekten yana değiliz. Ama geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmış, mutlaka bu alacağın bir an önce ödenmesinin yapılması lazım" şeklinde konuştu.