Küresel uyuşturucu ağına büyük darbe! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi: 234 gözaltı, 13 milyarlık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde yürütülen operasyon; Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da polis ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla başladı.
EUROPOL İLE TARİHE GEÇECEK BİR ORTAKLIK
Operasyonun en dikkat çekici yönü ise Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL'un Türkiye ile kurduğu yakın iş birliği oldu. Yerlikaya, EUROPOL'ün kilit rol üstlendiğini belirterek, "Suç örgütlerinin yapıları haritalandırıldı, ülkeler arasında gerçek zamanlı koordinasyon platformu kuruldu. Türk polisleri EUROPOL merkezinde Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştı" dedi.
13 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında; MASAK tarafından yapılan tespitlerle birlikte suç örgütlerine ait 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve banka hesapları olmak üzere yaklaşık 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına el konuldu.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE
Uyuşturucu trafiğinin detaylarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin; Güney Amerika'dan kokain, İran ve Afganistan'dan eroin, Balkanlar üzerinden Skunk, Avrupa'dan ekstazi sevkiyatı yaptığı, Ayrıca Uzak Doğu menşeli kimyasallarla uyuşturucu üretimini desteklediği bilgisini verdi. Bu örgütlerin, yalnızca uyuşturucu değil, aynı zamanda kasten adam öldürme, adam kaçırma, silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıkları tespit edildi.
ENİGMA'LARINI KIRDIK: 8 AYLIK TAKİPTE HER ADIMLARI İZLENDİ
Operasyon öncesinde 8 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip sürecinde suç örgütlerinin iletişim şifreleri çözüldü. Bakan Yerlikaya, "Adeta ENİGMA'larını kırdık" ifadelerini kullanarak, örgütlerin kullandığı güzergâhlardan para aklama yöntemlerine kadar tüm yapıların deşifre edildiğini vurguladı.
234 KİŞİ GÖZALTINDA, 10'U KIRMIZI BÜLTENLİ
Operasyonda şu ana kadar; 9'u yurt dışında, 225'i Türkiye'de olmak üzere, 234 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bu kişilerden 10'unun kırmızı bültenle arandığı açıklandı. Operasyonlar hem yurt içinde hem de yurt dışında halen devam ediyor.
BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL MÜCADELE
Yerlikaya, operasyonun sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel suçla mücadelede "oyun kurucu ülke" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. "Suç örgütleri şunu iyi bilmelidir: Hiçbir yer onlar için güvenli değildir" diyerek kararlılığı bir kez daha vurgulayan Yerlikaya, Türk polisinin gücünü şu sözlerle ifade etti: "Aziz milletimizin huzuruna kasteden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları karanlık deliklerde bile bulup çıkaracağımızı ilan ediyoruz."
TEŞEKKÜR YAĞMURU: KÜRESEL DAYANIŞMAYA VURGU
Yerlikaya, bu tarihi operasyona katkı sunan Emniyet teşkilatı birimlerine, MASAK'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, EUROPOL ve operasyonlarda yer alan Hollanda, Almanya, İspanya, Belçika polis teşkilatlarına ve bilgi paylaşımı yapan 13 ülkenin güvenlik makamlarına teşekkür etti.