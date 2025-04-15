Küresel uyuşturucu ağına büyük darbe! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi: 234 gözaltı, 13 milyarlık vurgun

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Uyuşturucu trafiğinin detaylarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin; Güney Amerika'dan kokain, İran ve Afganistan'dan eroin, Balkanlar üzerinden Skunk, Avrupa'dan ekstazi sevkiyatı yaptığı, Ayrıca Uzak Doğu menşeli kimyasallarla uyuşturucu üretimini desteklediği bilgisini verdi. Bu örgütlerin, yalnızca uyuşturucu değil, aynı zamanda kasten adam öldürme, adam kaçırma, silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştıkları tespit edildi.

ENİGMA'LARINI KIRDIK: 8 AYLIK TAKİPTE HER ADIMLARI İZLENDİ

Operasyon öncesinde 8 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip sürecinde suç örgütlerinin iletişim şifreleri çözüldü. Bakan Yerlikaya, "Adeta ENİGMA'larını kırdık" ifadelerini kullanarak, örgütlerin kullandığı güzergâhlardan para aklama yöntemlerine kadar tüm yapıların deşifre edildiğini vurguladı.