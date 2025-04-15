Ne tarım bitecek ne vergi alınacak

Özellikle sosyal medyada aktif olarak kanun teklifini asılsız iddialarla karalamaya çalışan trol hesaplar, vatandaşı yanlış yönlendiriyor. Konuya ilişkin dezenformasyonun artması üzerine geçtiğimiz günler "14 soru-14 cevap" şeklinde bir açıklama yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ortaya atılan tüm asılsız iddialara açıklık getirmiş ve yalanlamıştı. Bu açıklamaya rağmen özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği devam ederken, bakanlık kaynakları bir kez daha söz konusu iddiaları "hayal ürünü" olarak tanımladı.

'YEŞİL YOL HARİTASI' ÇİZİLİYOR

20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik içeren kanun teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadele yasal zemine kavuşturulacak. Kanunla, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikiyle doğa dostu üretim, biyoçeşitlilik ve yeşil alanların korunması sağlanacak. 81 ilde iklim değişikliği koordinasyon kurulları kurulacak, yerel eylem planları hazırlanacak. Kanun ile vatandaştan karbon vergisi alınacağına yönelik asılsız iddialar da kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Kanunda vatandaştan vergi alınmasına ilişkin bir düzenleme yer almıyor.

İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Kanunda hayvancılığın ortadan kaldırılacağı, sürdürülebilir protein adı altında böcek bazlı bir beslenme düzenine geçileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanarak, bu söylemler "tamamen hayal ürünü" olarak tanımlanıyor. Aksine kanunun, organik tarımı ve hayvancılığı desteklemekte olduğu belirtiliyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra "kömür, petrol kullanımının tamamen kaldırılacağı" iddiası da gerçeği yansıtmıyor.