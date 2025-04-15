Numan Kurtulmuş: Türkiye ve Pakistan bölgelerinin parlayan iki yıldızı

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kuvvet komutanları, misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, konuşmaların ardından davetlilere Pakistan'ın geleneksel mutfağından yemekler ikram edildi.

'1947'DEN İTİBAREN HER ZAMAN PAKİSTAN HALKIYLA BERABER OLDUK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerine değinerek, iki halkın her felakette birlikte hareket ettiğine işaret etti. Kurtulmuş, "Bizim, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde Pakistan halkının vermiş olduğu fevkalade yüksek desteği unutmamız asla mümkün değildir. Pakistan'ın kadınlarının o zor günlerimizde yüzüklerini, bileziklerini, küpelerini vererek Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesine verdiği destek, hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir. Çanakkale Savaşı sırasında, Lahor Meydanı'nda Muhammed İkbal'in ağlayarak yaptığı konuşma, hepimizin hafızalarında, hepimizin zihnindedir. Ne zaman dara düşsek, dost kötü günde belli olur hükmü gereğince, Pakistanlı kardeşlerimizin hemen yanı başımızda olduğunu hissettik. Bunun son göstergesi de 2023 yılının 6 Şubat'ında yaşadığımız fevkalade yıkıcı depremden hemen sonra yanı başımızda, saatler içerisinde Pakistanlı dostlarımızı görmemiz olmuştur" dedi.

'ARTIK TEK KUTUPLU BİR DÜNYA SİSTEMİ GERİDE KALDI'

Kurtulmuş, her alanda iş birliklerinin sürdüğünü ve iki ülkenin bölgelerinin parlayan yıldızı olacağını belirterek, "Ayrıca özellikle son yıllarda, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu dostluk-kardeşlik ilişkisi fevkalade güçlü bir şekilde her alanda gelişerek devam ediyor. Savunma sanayinde, ticarette, sanayide, eğitimde fevkalade güçlü ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca şunu da açıkça söylemek gerekir ki; uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye'yle Pakistan arasındaki bu istisnai ilişki, örnek gösterilecek, fevkalade zor görülecek ve giderek güçlenmekte olan bir ilişkidir. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye'yle Pakistan arasındaki bu sağlam dostluk ilişkisinin özellikle dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiği şu günlerde çok daha büyük bir ihtiyaç olduğu, bu dostluğumuzu çok daha kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz gerektiği de açık bir gerçektir. Günümüzde iki kutuplu bir sistemin geride kaldığı, artık tek kutuplu bir dünya sisteminin de geride kaldığı, çok kutupluluğun yani çok merkezliliğin egemen olacağı bir sürece girdiğimiz ve bütün ilişkilerin bu perspektifle yeniden şekilleneceği bir dönemin henüz başındayız. Bu çerçevede Türkiye ve Pakistan bölgelerinin parlayan iki yıldızı olarak, yeni dünyada ismi öne çıkacak önemli ülkelerden, önemli birkaç ülkenin başlıcalarındandır" ifadelerini kullandı.

'KUDRETİMİZİ DAHA FAZLA ARTIRMANIN ZAMANI'

Beraberlik çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Bu çerçevede, hem bölgelerindeki yeni küresel gelişmelerin merkezi olmak bakımından, hem de İslam dünyasının iki önemli yıldız ülkesi olmak bakımından, Türkiye'nin de Pakistan'ın da üstüne tarihi sorumluluklar düşmektedir. Onun için bugünlerde dostluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi, kudretimizi daha fazla artırmanın zamanı olduğunu altını çizmek isterim. Bugünlerde kuvvetlendireceğimiz ilişkilerimiz sadece bugüne yansımayacak, aynı zamanda gelecek nesillere de fevkalade güçlü bir Türkiye'yi ve fevkalade güçlü bir Pakistan'ı bırakmamıza vesile olacaktır" diye konuştu. (