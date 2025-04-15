Öğretmenler üzerinden sinsi provokasyon

İstanbul başta olmak üzere 30'dan fazla proje okulunda yapılan yönetici ve öğretmen değişiklikleri hakkında yalan yanlış bilgiler yayıp kaos ortamı oluşturarak liselileri sokağa dökmek isteyenlere, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valiliği'nden yanıt geldi. "Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildi, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı" gibi ifadelerle yayınlar ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten valilik "Bu kapsamda İstanbul'da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 'Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda' görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir" ifadelerine yer verildi. Valilik söz konusu uygulamanın proje okulları için 2020'de başladığını, 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin, görev sürelerinin 2024'te bakanlıkça 1 yıl daha uzatıldığını, görev süresi dolanların görev yerlerinin değişitirildiğini belirtti. Açıklamada, hiçbir öğretmenin görevden açığa alınmadığı vurgulandı.

MANİPÜLATİF SÖYLEMLER

Valilik açıklamasında, İstanbul'da ikinci 4 yıl için 1471 öğretmenin görevlendirilmemesinin bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayandığı vurgulandı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Utanmaz yalancılık gibi bir kavram kullandı. Sayın Özgür Özel, CHP'nin 2023 Kasım ayındaki kurultay sürecinde delegeler satın alındı. Bu satın alma işini yöneten kişi İstanbullunun parasını çalarak yaptı. Bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özel'in şu anda oturduğu koltuk, hırsızlıkla elde edilmiş paralarla elde edildi. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor" ifadelerine yer verdi.