Önce işçiler şimdi de memurlar: İZBB 6 bin memurun sosyal denge tazminatını yatırmadı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği bu sefer de memurları vurdu. Emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını 6 aydır ödeyemeyen Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan yaklaşık 6 bin memurun sosyal denge tazminatlarını da yatıramadı.

15 NİSAN'DA YATMASI GEREKİYORDU

Sabah erken saatlerde kıdem tazminatlarını çekmek için bankamatiklerin yolunu tutan memurlar paraların yatmadığını görünce büyük şok yaşadı.

SENDİKA DEVREYE GİRDİ AMA…

Memurların örgütlü olduğu sendika, belediye yönetimi ile bağlantıya geçip tazminatların akıbetini sorsa da durum değişmedi. Edinilen bilgiye göre belediye yönetimi gecikmeye gerekçe olarak İller Bankasından SGK ve Vergi Borcuna karşılık yapılan kesintileri gerekçe gösterirken geciken SDT'lerin ne zaman yatacağı konusunda ise bir ödeme takvimi sunmadı. Yaşananlara isyan eden memurlar belediye yönetiminden Sosyal Denge Tazminatlarını bir an önce yatırmalarını istedi.

SENDİKADAN MEMURLARA MESAJ

Belediye çatısı altındaki memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen SMS mesajı çekerek durum hakkında üyelerini bilgilendirdi. Sendikadan memurlara çekilen mesajda; "Değerli Emekçiler, Belediye İdaresi tarafından maaş günümüz olan ayın 15'inde maaşlarımızın yatacağı ancak SGK kesintileri nedeniyle sosyal denge tazminatının maaşla birlikte yatırılamayacağı ifade edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İzBB Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile yapılan görüşmede sosyal denge tazminatının ay sonuna kadar yatırılmasının planlandığı ancak sorunun daha kısa süre içinde çözümü için çalışma yürütüldüğü belirtilmiştir. Yaşanan mali sıkıntıların emekçilere yansıtılmasını kabul etmiyoruz. Sosyal denge tazminatının bir an önce yatırılması için belediye idaresiyle görüşmelerimizi sürdürmeye ve kurullarımızda değerlendirerek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.