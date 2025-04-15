Özgür Özel ‘niteliksiz siyaset’in markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Samsun mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Özel'e verdikleri cevabın Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdikleri cevap ile aynı olduğunun altını çizdi. Özel'in siyaset bilmediğini ifade eden Çelik, "Özgür Özel, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır" ifadelerini kullandı. Özel'in geldiği alanın siyaset karşıtlığı olduğunu kaydeden Çelik, "Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu" dedi.