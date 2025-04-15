SON DAKİKA... CHP’nin şaibeli kurultayı: Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin ifadeleri alınıyor!

CHP'nin 38. Olağan Genel kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

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