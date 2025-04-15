Giriş Tarihi: 15.4.2025 13:25Son Güncelleme: 15.4.2025 13:27
SON DAKİKA... CHP'nin şaibeli kurultayı: Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin ifadeleri alınıyor!
CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.
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CHP'nin 38. Olağan Genel kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı.
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SON DAKİKA... CHP'nin şaibeli kurultayı: Ekrem İmamoğlu ile 86 kişinin ifadeleri alınıyor!