Tutukluluk itirazları reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bazı şüpheliler avukatları aracılığıyla tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep ederek bir itirazda bulundu. Değerlendirmeyi yapan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin yapmış olduğu itirazların reddine karar verdi.