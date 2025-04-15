Yunanistan ve İsrail’de F-35 paniği

Alman medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını ve bu durumun İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçirdiğini yazdı. ABD medyası da geçtiğimiz ay Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazmıştı. Amerikan Fox News kanalında yer alan haberde Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı düşündüğünü belirtti. Yunanistan medyası günlerce CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ve F-35 satışının onaylanmasına ilişkin iddiaları gündemine eleştirel bir biçimde taşımıştı.

İSRAİL LOBİ YAPIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için en yakın müttefiki ABD'nin kapısını çaldı. İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bu konuda baskı yaptığı ileri sürüldü. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau gazetesinin F-35'le ilgili haberinde "Amerikan Başkanı, Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek ve uçakları teslim etmek istiyor. Bu amaçla ekibinden, Türkiye'ye yönelik yaptırımların hem hukuki hem de teknik açıdan nasıl kaldırılabileceği konusunda araştırma yapmalarını istedi" değerlendirmesi yer aldı.Trump'ın fikir değişikliğinin Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra ortaya çıktığına dikkat çeken gazete, konunun eski başkan Joe Biden döneminde de gündeme geldiğini ancak somut bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Gazete "Türk Hava Kuvvetleri'nin F-35 uçaklarıyla donatılması İsrail açısından dezavantajlı olacaktır. İsrail de F-35'lere sahip ve bölgedeki askeri-teknolojik olarak üstünlük sağlamak istiyor" yorumunu yaptı.