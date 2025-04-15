Zirai don için Meclis’te araştırma komisyonu kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.