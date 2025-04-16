Haberler Gündem Haberleri 17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 16.4.2025 08:43

17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda, örgütün eylem ve propaganda faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Halkımızın huzur ve güvenliği için terör örgütlerine göz açtırmıyoruz” dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

17 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 89 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı
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