17 ilde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

17 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 89 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.