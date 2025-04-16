AK Partili o isme önemli görev

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Özbekistan'da düzenlen Parlamenterler Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'nda, 179 üye ülkenin parlamento temsilcileri arasından Kadın Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

"SORUMLULUK ALMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Seçimin ardından yaptığı açıklamada kadın parlamenterlerin karar alma mekanizmalarının demokratik ve toplumsal alanda büyük önem taşıdığına dikkat çeken Öncü, "Kadın parlamenterlerin karar alma mekanizmalarında daha görünür ve etkili olması, hem demokratik temsiliyet hem de toplumsal dönüşüm açısından büyük önem taşıyor. Kadın Parlamenterler Komitesi'nin daha kapsayıcı, görünür ve etkili bir yapıya kavuşması için sorumluluk almaktan onur duyuyorum." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca üye olarak temsil edilmek istediği bu komitede başkan yardımcılığı düzeyinde temsil eden Öncü, ülke temsili açısından daha güçlü adımlar atmaya hazırlanıyor.