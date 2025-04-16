Başkan yardımcısına usulsüz ihale gözaltısı

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik 27 Şubat'ta başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu kapsamında dün Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Operasyonun en dikkat çekici anları ise polis kamerasına yansıdı.

Öyle ki Mali Şube polisleri, bir kısım mal alım ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Fidan Gül'ün Beylikdüzü'deki evinin kapısını dün sabah 07.30'da çaldı. Kapıyı polislere yine Başkan Yardımcısı olan Bilgehan Murat Miniç açtı.

Geçen yıla kadar Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yapan Fidan Gül'ün nerede olduğu sorulan Miniç, polislere "içeride" cevabını verdi. Miniç'in daha önce belediyenin kültür merkezinde görevli özel güvenlikçi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şok etkisi yapan görüntülerin ardından Miniç, görüntüleri yaymakla suçladığı 7 belediye çalışanı hakkında şikâyetçi olmuş, Miniç'in bu kişilerden olan 4 kadını işinden attığı iddia edilmişti. -