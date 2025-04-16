Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı! İtiraf niteliğinde savunma: Tüm ihaleler usulsüzdür

BAŞKAN KÖSELER'DEN ŞİRKET YETKİLİLERİNE İHALE TAVSİYELERİ

Devamında o dönem tüm işlerin usulüne uygun olarak yapıldığını ileri süren şüpheli Gül, "Ben müdürken hiç açık ihale yapılmadı. Ancak açık ihale hazırlığı yapılıyordu. Tam bu hazırlıklar olurken ben belediye başkanı yardımcısı oldum. Ben söz konusu şirket yetkilileriyle Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Duran Bülbül sayesinde tanıştım. Bu şahısların ihalelere teklif vereceğini söyleyerek tabiri caizse ihaleleri onların kazanması yönünde tavsiyede bulundular. Ancak beni bu konuda zorlamadılar" dedi.

"BİR ÖNCEKİ DÖNEM İHALEYE KATILAN ŞİRKETLERİ YASAKLADI"

"Her ne kadar Alaattin Köseler hiçbir firma yetkilisiyle görüşmediğini söylese de bu şahıslarla beni kendisi tanıtırmıştır. Başkan Bey bize Vizyon adlı firmadan alınan sebze ve meyve ihalesinin sonradan yapılmasını teklif etti. Ancak bunun uygun olmadığını söyleyerek kabul etmedik. Geriye dönük ihale yapılmasını doğru bulmadık. Alaattin Köseler önceki dönemdeki AK Parti yönetiminde ihale alan şirketlerin asla bizden ihale alamayacağını dikte etti. Zaten bu zorbalığın üzerine aramız açıldı. Ben kimseye baskı uygulamadım, şirket yetkilileriyle de bir tanışıklığım yoktur" dedi.