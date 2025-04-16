Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alınmıştı… Adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında; Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine gözaltı kararı verildi ve Fidan Gül gözaltına alındı. Fidan Gül'ün ikamet adresinde ve Beykoz Belediyesi'ndeki makam odasında arama yapıldı. Gözaltı, el koyma ve arama kararlarının, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu ve 12 kişinin tutuklu olarak bulunduğu soruşturma kapsamında verildiği bilgisine ulaşıldı.

Fidan Gül'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu ifade edildi. Fidan Gül'ün, Beylikdüzü Belediyesi'nin bünyesinde kreş müdürü iken, Haziran 2024'te Beykoz Belediye Başkanlığı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı, 2024 yılı Ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden de sorumlu olacak şekilde tutuklu olan Alaattin Köseler tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği ve halen mevcut görevine devam ettiği belirtildi. Fidan Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.