‘Bir tur daha atın gençler’

Başkan Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı. Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'nin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelip bir süre sohbet eden Erdoğan'ın, bisikletle tur atan gençlere seslenerek "Bir tur daha yapın" demesi gülüşmelere neden oldu" dedi.