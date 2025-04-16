Ekrem İmamoğlu’nun CHP Kurultayı’na müdahalesi belgelendi: 100 Bin TL’yi bana elden verdi!

PARA VE MARKET KARTLARINI DELEGELER DAĞITTIM

Kendisine verilen market kartlarını ve paraları Bitlis İl başkanı Metin Güzelkaya, Ahlat ilçe başkanı ve kurultay delegesi Rıdvan Bildirici, Ahlat kurultay delegesi Ömer Akışık, Bitlis kurultay delegesi Şerif Sayın'a 20'şer bin lira olmak üzere hepsini ayrı ayrı dağıttığını, kendisine hiç para ve kart almadığını belirten Uyanık, 20 bin liraya da para dağıttığı delegelere yemek ve içki ısmarlayarak harcadığını söyledi. İl başkanı Metin Güzelkaya'ya da Özgür Karabat'ın kendisi için 100 bin lira para ayırdığını, meclise giderse kendisine vereceğini söylediğini, Güzelkaya'nın da TBMM'ye gidip bu parayı aldığını kendisine söylediğini anlattı. Veysi Uyanık, ikna ettiği delegelerin imzalarını aldıktan sonra CHP genel sekreteri Selin Sayek Böke'ye Özgür Özel'in Turan Güneş'teki Akçam Plazadaki seçim ofisinde imzaları ile birlikte elden teslim ettiğini, Özgür Özel için imza aldığı Muş delegesi Arif Adanur'un ablasının da imza karşılığında İski'ye işe yerleştirildiğini kaydetti.