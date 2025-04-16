Göç yönetiminde tarihi başarı: 175 bin Suriyeli ülkesine gönüllü döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esed rejiminin çöküşüyle başlayan yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyelinin "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde ülkelerine döndüğünü duyurdu. Toplamda 33 bin 730 aileyi kapsayan bu dönüş hareketinin, Türkiye'nin göç yönetimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımız, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en zorlu göç süreçlerinden birini örnek bir modelle yönetti" ifadelerini kullandı.

BAAS REJİMİ SONA ERDİ, GERİ DÖNÜŞLER HIZLANDI

Bakan Yerlikaya, 61 yıl süren Baas rejiminin 8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona erdiğini ve Esed'in ülkeden kaçtığını hatırlatarak, "Suriye'deki zulüm sona erdi. Özgürleşen Suriye'ye geri dönüşler artık dalga dalga sürüyor" dedi.

GÖÇ YÖNETİMİNDE 12 YILLIK DENEYİM

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri olan göç krizini yöneten Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12 yılda büyük bir tecrübe kazandığını vurgulayan Yerlikaya, "Uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yürüttüğümüz bu yönetim anlayışı, medeniyetimizin şefkatli yüzünü tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

GENEL GERİ DÖNÜŞ SAYISI 915 BİNİ AŞTI

Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre, 2017-2025 yılları arasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısı 915 bin 515'e ulaştı. Bu sürecin tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin göçü bir kriz değil, yönetilmesi gereken insani bir sorumluluk olarak gördüğünün altını çizdi.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI 4 MİLYON 43 BİN

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın 14 Nisan 2025 tarihli verilerine göre, Türkiye'de yaşayan toplam yabancı sayısı 4 milyon 43 bin 215 olarak açıklandı. Bu rakamın içinde 2 milyon 782 bin 733 geçici koruma altındaki Suriyeli bulunuyor.

EN FAZLA ÇIKIŞ HATAY/CİLVE GÖZÜ SINIR KAPISI'NDAN

Gönüllü geri dönüşler kapsamında en fazla çıkış yapılan sınır kapısı 87 bin 867 kişiyle Hatay/Cilvegözü oldu. Onu 63 bin 532 kişiyle Kilis/Öncüpınar, 10 bin 151 kişiyle Hatay/Yayladağı, 7 bin 127 kişiyle Gaziantep/Karkamış, 5 bin 410 kişiyle Hatay/Zeytindalı ve 1.425 kişiyle Şanlıurfa/Akçakale izledi.