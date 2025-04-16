İBB Meclisi’nde CHP takozu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Cumhur İttifakı üyelerinin, İBB ve iştirak şirketleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaki iddialara ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ın "Buralar denetleniyor. Böyle ayrı bir denetlemeye neden gerek görüldü? Özellikle bu iştiraklerle ilgili eğer bir çalışma önerisi varsa, bu iştirakler komisyonda değerlendirilmelidir. Bu yüzden biz 'ret' oyu vereceğiz" sözleri şaşkınlıkla karşılandı.