İnşaat firmasına haraç keserek 3 lüks daireyi gasp ettiler!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğu öne sürülen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan 60 milyon TL değerindeki 3 daireyi gasp ettiği iddiası ortaya atıldı. Gasp olayında İmamoğlu'nun şirket sahiplerini tehdit ettiği telefon konuşmalarına ulaşıldı. İmamoğlu ve ekibinin, Keleşoğlu Holding'e ait Eston Yapı yöneticilerine baskı kurarak 3 lüks daireyi irtikap yoluyla ele geçirdikleri belirlendi. Soytekin, Deniz İstanbul isimli inşaat projesine 2015 ve 2017 yıllarında iki kez gitti. Müteahhit firma üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Soytekin, müteahhit firmadan demir ve kalıp işlerini piyasa fiyatının yüzde 35 yükseğine istedi.

TELEFONDA TEHDİT ETTİ: PROJEYİ YAPTIRMAM

Projenin ikinci etabı yapılırken aynı talebi yineledi. Ancak firma, her seferinde Soytekin'in taleplerini geri çevirdi. İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra kasası Adem Soytekin bu durumu affetmedi. Soytekin 2020'de müteahhit firmayı arayıp İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir 'kreş parası' istediğini iletti. Eston Yapı, talebi geçiştirirken Soytekin bu kez kendisi müteahhit firma sahibinin ofisine gitti, 3 adet 3+1 daire veya karşılığı ücretini talep etti. Talebinin yine kabul görmemesi üzerine Soytekin, İmamoğlu'nu telefonla arayarak sesi mikrofona verdi. İmamoğlu'na "Başkanım, 'kreş yapmayacaklarmış', anlaşamıyoruz" dedi. Soytekin'in ifadesi üzerine İmamoğlu, "Kreş yapmıyorlarsa ben de onlara o projeyi yaptırmayacağım" şeklinde firma sahibini tehdit etti. İmamoğlu'nun tehdidi sonrasında firma talebi kabul etmek zorunda kalınca Soytekin tekrar araya girerek, "Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım" diyerek telefonu kapattı. Tespit edilen görüşme trafiği sonrasında 2020 yılı şubat ayında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konakları'ndan E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet daire karşılıksız olarak Soytekin'in sahibi olduğu Sulkar İnşaat'a devredildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüşmeye dair iletişim kaydını doğrularken MASAK raporu da irtikap eylemini belgeledi.