İşte böyle yakalandılar… Europol’de Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamasını izlediler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika Polis Teşkilatları ile birlikte İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı ve uluslarası uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 234 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri sürerken, dev operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sekiz ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve uluslararası uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

KÜRESEL AĞLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Dört büyük uyuşturucu şebekesinin kendi aralarında kullandıkları gizli iletişim araçları tek tek çözüldü ve mesajlara ulaşıldı. Şifrelenmiş mesajlar da deşifre edilerek küresel uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı. Söz konusu uyuşturucu şebekelerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika Ülkeleri üzerinden deniz ve kara yoluyla Kokain; İran ve Afganistan üzerinden Eroin, Balkan Ülkeleri üzerinden Skunk ve Avrupa Ülkeleri üzerinden uyuşturucu hap maddelerinin sevkiyatını yaptıkları saptandı. İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran Polis Teşkilatıları ile bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) başta olmak üzere diğer ülkelerin de adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapıldı. Şüphelilerin açık kimlik, adres ve karıştıkları suçların bilgileri paylaşıldı.

OPERASYONU SELAMİ YILDIZ YÖNETTİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan Kriz Merkezi'nde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda 9'u yurt dışında olmak üzere 234 şüpheli "Orkinos-Bulut" adlı dev uluslararası operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dört büyük uyuşturucu şebekesinin üyelerinin yakalanma anlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı. Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlara Türk Polisleri de gönderilirken, Europol Yetkilileri operasyonu İstanbul'daki Kriz Merkezi'nden takip etti. Bu arada Hollanda'da bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) merkezinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonu açıkladığı ve detaylarını paylaştığı anlar televizyondan canlı olarak takip edildi. O anlar da fotoğraflandı. Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ile üç milyon 320 bin uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda bir çok farklı suça da karışan şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında; MASAK tarafından tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.