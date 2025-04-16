Oy karşılığı para ve alışveriş kartı dağıttılar

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz'ın da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı. Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, soruşturma dosyasına giren ifadesinde "CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat beni İstanbul'a görüşme için davet etti. Burada otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile toplantı yaptık. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi isteyerek diğer detayları Özgür Karabat ile halledebileceğimi söyledi.

Özgür Karabat Meclis'teki odasında bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lirayı elden bana vererek bu parayı da delegelere dağıtmamı istedi. Karabat'ın şoförü beni Beytepe'deki evime götürdü. Aracın bagajından büyükçe bir kutuyu benim elime verdi. Kolide 1 milyon 500 bin liralık market alışveriş kartı vardı. Hepsini yanlışlıkla bana teslim etmişler. Ben 100 bin lira değerindeki market kartını delegelere dağıtım" dedi.

PAVYONDA RÜŞVET

Tanık Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya da "Dönemin Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş, bize hitaben 'Benim sizin imzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım' dedi ve cebinden para çıkardı. Bana bin dolar para uzattı. Ben bu parayı delil olarak ileride kullanmak amacıyla aldım. Bu parayı hiç kullanmadım. Amacım ileride olabilecek bir şikâyet ortamında dile getirmek ve delil olarak açıklamaktı" dedi.