Roma'da "Göbeklitepe" sergisine yoğun ilgi gösterildi! 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi

"MAYIS 2024'TE İLK ZİYARETLERİNİ YAPTILAR"

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Bu Kolezyum etkinliği sergisinin bir çalışması var. Onların benimseyeceği bir projeyle gelmeniz gerekiyor. Mart ayında bakan yardımcımızın Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ikili görüşmelerde onlar "ortak etkinlik gerçekleştirebiliriz. Özellikle Kolezyum'da" diyerek belirtiyorlar. Biz bunun üzerine onları davet ediyoruz ve Mayıs 2024'te de ilk ziyaretlerini yapıyorlar. İlgilerini çekecekleri Göbeklitepe, aslında bizde Taş Tepeler projesi olarak geçiyor biliyorsunuz, daha geniş bir alanı kapsıyor.

O bölgeyi kapsayan bir tanıtım gezisine davet ediyoruz. Adıyaman Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bri ziyaret yapıyor onların bilimsel ekibi ve çok etkileniyorlar Ve bundan sonra "Bizim için uygundur, biz sizi Göbeklitepe sergisi etkinliğini gerçekleştirmenizi istiyoruz" diyorlar.