Roma'da "Göbeklitepe" sergisine yoğun ilgi gösterildi! 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da "Göbeklitepe" sergisine katıldı. A Haber Yurt Haberler Şeri Abbas Ulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bakan Ersoy Göbeklitepe sergisine yoğun ilgi olduğunu belirterek "6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi aldık burada. Bir hafta daha buradayız, muhtemelen 6.4 milyon ziyaretçi ile sergiyi tamamlayacağız. " dedi.
"MAYIS 2024'TE İLK ZİYARETLERİNİ YAPTILAR"
Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Bu Kolezyum etkinliği sergisinin bir çalışması var. Onların benimseyeceği bir projeyle gelmeniz gerekiyor. Mart ayında bakan yardımcımızın Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ikili görüşmelerde onlar "ortak etkinlik gerçekleştirebiliriz. Özellikle Kolezyum'da" diyerek belirtiyorlar. Biz bunun üzerine onları davet ediyoruz ve Mayıs 2024'te de ilk ziyaretlerini yapıyorlar. İlgilerini çekecekleri Göbeklitepe, aslında bizde Taş Tepeler projesi olarak geçiyor biliyorsunuz, daha geniş bir alanı kapsıyor.
O bölgeyi kapsayan bir tanıtım gezisine davet ediyoruz. Adıyaman Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bri ziyaret yapıyor onların bilimsel ekibi ve çok etkileniyorlar Ve bundan sonra "Bizim için uygundur, biz sizi Göbeklitepe sergisi etkinliğini gerçekleştirmenizi istiyoruz" diyorlar.
"ROMA'DA "GÖBEKLİTEPE" SERGİSİNE 6 AYDA 6 MİLYON ZİYARETÇİ
Bu kapsamda hazırlıklar tamamlanıyor ve Ekim 2024'te bu tanıtım etkinliği başlıyor ve 6 aylık sürede de çok ciddi bir ziyaretçi alıyoruz. Burası 60 bin günlük ziyaretçi alan bir yerden bahsediyoruz. Çok ciddi bir talep söz konusu. 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi aldık. Bir hafta daha buradayız, muhtemelen 6.4 milyon ziyaretçi ile sergiyi tamamlayacağız"