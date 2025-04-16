SABAH günler öncesinden duyurmuştu: İzmir’de içme suyuna zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 15 ila 35 arasında değişen oranlarda zam yapma kararı aldı. Konutlarda 0-4 metreküp tüketime zam yapılmazken 4 ila 10 metreküp arası tüketime yüzde 15 zam geldi. Zam furyasından 11-20 metreküp tüketen vatandaşlar da nasibini aldı. Yeni tarifeye göre bu tüketimlerde suyun tonuna yüzde 25 zam geldi. Yerel seçimler öncesi meydanlarda İzmirlilere 'Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaad eden İzbb Başkanı Cemil Tugay, geride kalan 1 yıllık görev süresi içinde içme suyuna konutlarda yüzde 75 zam yapmıştı. Son zamla birlikte bu oran 13 ayda yüzde yüze çıkmış oldu. Önerge AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

ELEKTRİK ZAMLARINI BAHANE ETTİ

Cemil Tugay'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, zamma gerekçe olarak elektrik fiyatlarındaki artışı gösterdi.

AZ TÜKETEN AZ ÖDEYECEK

İZSU Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeye göre konutlarda 0-4 metreküp su tüketimi olan aboneler zamdan muaf tutuldu., 2. kademe olarak tanımlanan 5-10 metreküp arası su tüketimine ise yüzde 15 oranında fiyat artışı öngörüldü.

KATLAMALI ZAM

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası tüketimi olan 3. Kademeye kullanım oranına göre yüzde 25, 4. Kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış yapılacağı belirtildi.

İŞ YERLERİNİ DE KAPSIYOR

Yeni tarifelerin uygulanmasıyla işyerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde bir artışa gidilmeyecek. İşyerlerindeki diğer kademelerin artış oranları da, konut aboneleriyle birebir aynı olacak.