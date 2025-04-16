Haberler Gündem Haberleri Şehidin vasiyeti yerine getirildi
Giriş Tarihi: 16.4.2025

Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Şehidin vasiyeti yerine getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, Irak'ın Metina bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit düşen ve naaşına geçtiğimiz günlerde ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek (32) için memleketi Erzurum'da, öğle namazını müteakip Yakutiye ilçesindeki tarihi Narmanlı Camii'nde tören düzenlendi.



Kar yağışı altında düzenlenen törende anne Lütfiye ve baba Süleyman Tokyürek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde top aracına alındı. Şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf'la mesajlaşırken, "Şehit olursam beni köyümüze defnedin" dediği belirlenen Tokyürek, vasiyeti doğrultusunda Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Faruk KÜÇÜK/SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin vasiyeti yerine getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz