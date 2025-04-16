Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, Irak'ın Metina bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit düşen ve naaşına geçtiğimiz günlerde ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek (32) için memleketi Erzurum'da, öğle namazını müteakip Yakutiye ilçesindeki tarihi Narmanlı Camii'nde tören düzenlendi.Kar yağışı altında düzenlenen törende anne Lütfiye ve baba Süleyman Tokyürek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde top aracına alındı. Şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf'la mesajlaşırken, "Şehit olursam beni köyümüze defnedin" dediği belirlenen Tokyürek, vasiyeti doğrultusunda Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.SABAH