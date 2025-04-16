Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma
Giriş Tarihi: 16.4.2025 21:59 Son Güncelleme: 16.4.2025 22:11

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakan Tunç, söz konusu iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! ’CHP’ye kayyum atanacak’ iddialarına soruşturma

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

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SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu! 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma
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