TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp krizi sonucu hastanede tedavisi devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Kurtulmuş'a Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti. Bir süre hastanede kalan Kurtulmuş ve beraberindekiler hastane önünde açıklama yaptı.

"İYİ BİR SİYASETÇİ VE İYİ BİR İNSANDI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada dün akşam hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha yakinen müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, sevenleri burada. Sağ olsunlar doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir. Ümit ediyorum ki bu süre içerisinde dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Gerçekten insanların hele bu olay duyulur duyulmaz herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memleketini seven bir insandı ve onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresinde de kısa süre içerisinde de bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşup dediğim gibi dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenab-ı Allah şifasını versin. Şafi olan Cenab-ı Allah'tır. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz ki kısa süre içerisinde olumlu bir sonuç alırız. Bütün ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit, temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz. Bekleyeceğiz, sabırla bekleyeceğiz ve dua edeceğiz" dedi.

"HASTALIĞINI ÖNEMSEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLERDİK"

Kurtulmuş'un ardından söz alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı son derece üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Çok uzun bir tedavi sürecinin, ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda tabii hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz dua ediyoruz. Şifa bulması için. Zaman zaman sohbetlerimizle bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde iyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay derdi. Emanetin sahibi Allah'tır derdi. Biz de her zaman aman sağlığına dikkat et. Aman sağlığın konusunda titiz ol diye. Tabii mecliste bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı bir sanatçı olarak hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş. Güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi inşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar. Bir kere daha Yüce Meclis'e bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sırrı Süreyya Önder'i en yakında en yakın zamanda yine en sağlıklı haliyle, güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz. Çünkü onun en büyük özelliği en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır. Partimiz adına bütün arkadaşlarımız adına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlığına kavuşması süre alacak gibi görünüyor" diye konuştu.

"SÜRECE KATKISI BÜYÜKTÜ"

Sırrı Süreyya Önder2in başlatılan terörsüz Türkiye sürecine katkısına değinen Çelik, "Tabii terörsüz Türkiye sürecinde en önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı bütün kesimlerden ortaya koyulan bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar, Dem Parti'nin yaptığı ziyaretler, yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Beyin katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla da onun tabii son derece kıymetli bir yeri var. Ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır" dedi.