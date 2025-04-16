TBMM’de Can Atalay tartışması! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan sert tepki: Yetkimi kulllanacağım

Parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileten konuşmalarının bitmesinin ardından Genel Kurul'un kapanması gerekirken CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay ile ilgili kararının hüküm bölümünün okutulmasına karar verdiğini belirtti. Karaca'nın isteği doğrultusunda CHP'li Divan Katip Üyesi, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez kararı AK Parti'nin itirazlarına rağmen okudu. Olayı fark ettiği anda AK Partili Katip Üye Havva Sibel Söylemez divandan ayrılınca yerine hemen CHP'li katip üye oturdu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'darbeci CHP' diye tepki gösterdi.

"KORSAN BİR EYLEM YAPTI"

Meclis'te tartışma yaratan olayla ilgili olarak basın açıklaması yapan Usta, "Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Karaca, Başkan adına görev yaptığını, Başkanın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etti. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullandı. Korsan bir eylem yaptı. Karar hukuksuz, hiçbir hükmü yok, işlemin hukuki camiada yeri yok. Önder'e saygısızlığı açıkça yaptı" dedi.

"HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da korsan metnin yok hükmünde olduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş şunları kaydetti:

Genel Kurul'un 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci Birleşimi'nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul'un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır. Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir. Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır. Ayrıca; İçtüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."