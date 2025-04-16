Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu’nun ikinci toplantısı yarın yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr'ul-Ulum başkanlığında Bağdat'ta düzenlenecek.

Toplantıda, iki ülke ilişkilerini olumlu bir gündem temelinde ve kurumsal bir çerçevede ilerletme yönündeki karşılıklı iradenin teyit edilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ziyaretinde imzalanan anlaşmaların onay ve yürürlük süreçleri ile kurulan, kurulması öngörülen ortak mekanizmalarda gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin, Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının korunmasına verdiği önemin vurgulanmasının planlandığı toplantıda; İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani liderliğindeki hükümetin sarf ettiği çabaların Türkiye tarafından desteklendiği ifade edilecek.

Toplantıda, Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanlarında geliştirilen anlayış birliği çerçevesinde; terör örgütü PKK'nın Irak tarafından "yasaklı örgüt" ilan edilmesinden Türkiye'nin memnuniyet duyduğu vurgulanacak. Ayrıca, PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından tamamen tasfiye edilmesi yönündeki beklenti yinelenecek.

Türkiye'nin stratejik önemi haiz olan Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğinin teyit edilmesi, bu bağlamda projeye hız kazandırılması için gereken adımların istişare edilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve Irak arasında güçlü bir beşeri köprü niteliği taşıyan Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahının korunmasına atfedilen öneme dikkat çekileceği öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında, Yılmaz'ın Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.