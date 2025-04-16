Yumurta ticareti skandalında gözler o merkezde: Kapılar kapalı telefonlar sessiz

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yasadışı yumurta artırımı yapıp ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ederken, iddiaların odağındaki hastanenin yolunu tutan mağdurlar kapı duvarla karşılaştı. Bilgi almak için yetkililere ulaşmak isteyenler ise cevapsız sorularla ortada kaldı. Hiçbir açıklama yapmayan hastane yönetimi ve doktorlar telefonlara dahi cevap vermedi. SABAH'ın "Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret" başlığı ile gündeme getirdiği merkez, CİMER'e şikâyet edilmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin daha önce olağandışı denetime tabi tutttuğu, 2 doktorun iddiaya konu "yumurta artırıcı ilaçlar" verdiği belirlenmişti. Ancak yapılan denetimlerde alınan savunmaların yetersiz bulunması nedeniyle iddialar inceleme ve soruşturma birimine iletildi. Öte yandan merkezin daha önce de "uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz" hükmünü ihlal ve "reklam yasağı" kapsamında 10 bin 572 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.



İLAÇ ŞOK ETKİSİ DE YARATABİLİYOR

SABAH iddialara konu ilacı da araştırdı. Enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi kısırlık tedavisi uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi. İlacın yan etki olarak anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.



KISIRLIK İLACINI REÇETE ETMEDİM

Doktor Ş.A. ifadesinde "Şikâyete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma âdet düzensizliği, kanama gibi şikâyetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim" dediği öğrenildi.