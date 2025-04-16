Zirai don alarmı

Geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkların düşmesi zirai dona neden oldu. Zirai don olayı birçok bölgede çiftçilere büyük zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarlalarda hasar tespit çalışmaları yaptı. Kayseri Yeşilhisar'da elma ağaçlarında yüzde 100 hasar olduğu bildirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel bir üzücü haberi daha paylaştı:

"Kayısı hiç kalmadı. Çok büyük zarar gördük..." Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde zirai don nedeniyle oluşan zararın 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Karadeniz'de zirai don ve havaların ısınmasıyla tarlalara dadanacak kokarca böceği nedeniyle fındık bahçelerinde bu yıl 200 bin ton ürün kaybı olacağı tahmin ediliyor. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, "Kokarca böceği için erken önlem alınmalı" dedi.

Bu arada, TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.