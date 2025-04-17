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Giriş Tarihi: 17.4.2025 22:50 Son Güncelleme: 17.4.2025 22:54

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası hayatını kaybetti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

"VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti
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