Atatürk Orman Çiftliği’ne milyon lira borcu var

TBMM KİT Komisyonu'nda Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), hesapları görüşülürken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kuruma 265 milyon lira borç taktığı ortaya çıktı. Sayıştay raporlarına da yansıyan borcun ödenmemesi halinde kurumun finansman sıkıntısına gireceğinin altı çizildi. AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, ABB'nin kira borçlarının tahsili için çalıştıklarını bildirdi. AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, "ABB Başkanı Mansur Yavaş Bey'in bu 265 milyon lira borcu ödemesini CHP'li üyelerden özellikle rica etmelerini istiyorum. Kendileri konser vesaire yapıyorlar, 70 milyon lira, 80 milyon lira konser paraları ödüyorlar, buna karşılık da Atatürk'ün hatırasına hürmeten, lütfen bu borcu da öderlerse çok iyi olur. 265 milyon lira borç faiz giderleri hariç bir borçtur" diye konuştu.