Bağlıca-Yapracık’ta TIR parkı tepkisi: Erdal Beşikçioğlu rantçı arıyorsa aynaya baksın

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca-Yapracık bölgesine yapılmak istenen TIR Parkı projesi, mahalle halkının sert tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, proje alanında bir araya gelerek protesto düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte, "TIR Parkı Değil, Yeşil Alan ve Sosyal Yaşam Alanı İstiyoruz" çağrısıyla CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve projenin destekçileri eleştirildi.
Basın açıklamasında konuşan mahalle sakinleri, Etimesgut Belediyesi'nin Yapracık imar planında park alanı olarak ayrılmış 52 dönümlük araziye TIR Parkı yapma kararına karşı olduklarını belirtti. Açıklamada, "Bizim TIR şoförleriyle ya da TIR parklarıyla bir sorunumuz yok. Sorun, seçilen yerin yanlış olmasıdır" denildi.
GELİŞİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ DEĞİL, HİZMETTEN YOKSUN
Mahalleli, Bağlıca'nın 'gelişimini tamamlamamış bir yerleşim yeri' olarak tanımlanmasına da tepki gösterdi. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bölgede hastane, okul, pazar alanı ve yeşil alan eksikliğine dikkat çekildi. "Bir mahallenin sorununu başka bir mahalleye taşıyarak çözmek doğru bir yönetim anlayışı değildir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca bölgede çok sayıda öğrenci yurdu ve okul bulunduğu, UKOME kararlarında dahi güvenlik endişesine yer verildiği vurgulandı. Mahalle sakinleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi olumsuz durumların yaşanmasından endişe ettiklerini belirtti. Trafik açısından da bölgenin uygun olmadığı, çevre yoluna bağlantı sağlayan kavşakların yetersiz olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de bu görüşü desteklediği ifade edildi.
"UKOME'YE YANILTICI BİLGİ SUNULDU" İDDİASI
Etimesgut Belediyesi'nin projeyi UKOME'ye 'açık binek otoparkı' olarak sunduğu, ancak belediyenin resmi hesaplarında uluslararası bir TIR parkı projesi olarak duyurulduğu iddia edildi. "Etimesgut Belediyesi, UKOME'ye yanıltıcı bilgi sunmuştur. Burada binek otoparkı ihtiyacı yoktur" denildi.
Mahalle sakinleri, bir haftada 1500 imza toplayarak kaymakamlığa ilettiklerini, Büyükşehir Belediyesi'ne, Etimesgut Belediyesi'ne ve CİMER'e başvurduklarını, tüm yetkili mercilere ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Açıklamanın sonunda, "Belki engel olamayacağız ama çocuklarımıza 'biz bunun için mücadele ettik' diyebilmek istiyoruz" ifadeleriyle kararlılıklarını vurguladılar.
AV. UĞUR CEYHAN: "RANTÇI ARIYORSA AYNAYA BAKSIN"
Mahalle sakinlerinden Avukat Uğur Ceyhan yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Beşikçioğlu'nun kendisini Bağlıca sakini olarak tanıtmasına rağmen mahallede görünmediğini belirten Ceyhan, "Kendisini Bağlıca'da ikamet ediyor diye tanıtıyor ama Bağlıca'da gören yok. Belediyeye bile ayda bir-iki kez geldiği söyleniyor. Bu halkın içine karışmadan karar veremezsiniz" dedi.
Ceyhan, TIR Parkı projesinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Buradaki insanların her birinin sadece bir evi var. Ama bizleri rantçı olarak nitelendiriyor. Rantçı görmek istiyorsa aynaya baksın. Bizim değil, bu projeyi dayatan zihniyetin amacı sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı. Beşikçioğlu'nu hukuka ve şehircilik ilkelerine uygun davranmaya davet eden Ceyhan, "Yeşil alan olarak planlanan bu bölgeye TIR parkı yapma ısrarından vazgeçmesini istiyoruz. Eğer Etimesgut'a hizmet etmek istemiyorsa, kendisini istifaya davet ediyoruz" dedi.
Bağlıca sakinleri, siyasi görüş gözetmeksizin sadece mahalle sakini ve komşu olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Açıklama, "Bağlıca Mahallene Sahip Çık!" çağrısıyla sona erdi.