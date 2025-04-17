Bağlıca-Yapracık’ta TIR parkı tepkisi: Erdal Beşikçioğlu rantçı arıyorsa aynaya baksın

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca-Yapracık bölgesine yapılmak istenen TIR Parkı projesi, mahalle halkının sert tepkisini çekti. Mahalle sakinleri, proje alanında bir araya gelerek protesto düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte, "TIR Parkı Değil, Yeşil Alan ve Sosyal Yaşam Alanı İstiyoruz" çağrısıyla CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve projenin destekçileri eleştirildi.

Basın açıklamasında konuşan mahalle sakinleri, Etimesgut Belediyesi'nin Yapracık imar planında park alanı olarak ayrılmış 52 dönümlük araziye TIR Parkı yapma kararına karşı olduklarını belirtti. Açıklamada, "Bizim TIR şoförleriyle ya da TIR parklarıyla bir sorunumuz yok. Sorun, seçilen yerin yanlış olmasıdır" denildi.