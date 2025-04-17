SON DAİKA | Bahçeli’den Bakan Tekin’i hedef alan Özgür Özel’e tepki: İğrenç sözleri şahsıyla örtüşmüştür

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir, CHP Genel Başkanı'nın iğrenç sözleri bumerang gibi kendisine dönmüş ve şahsıyla örtüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar dileyen Bahçeli, "Sırrı Bey, Allah'ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır." dedi.

"TÜRKİYE'MİZİN ORTAK AKIL VE ORTAK YAŞAMA AZMİ UZUN SÜREDİR TEHDİT ALTINDADIR"

Bahçeli'nin paylaşımı şöyle:

"Akıl, insana bir tarafta asıl amacının ne olduğunu diğer tarafta da o amaca nasıl ulaşılacağını öğretip gösterir. Mühim öncelik müessir bir akla sahip olmak ve onu fonksiyonel olarak kullanabilmektedir. Aklı karışık olanların fikir, fiil ve eylemleri tutarsızdır. Bu tutarsızlığın ardı ve akıbeti ahlak ve etik ihlallerine, mana ve muhteva ilkesizliklerine, bundan da ötesi karanlık ve kuralsız siyasal ilkelliklere ortam açacaktır.