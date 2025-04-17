Bakan Yerlikaya açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 zehir taciri yakalandı!

BAKAN YERLİKAYA: "GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.