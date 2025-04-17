Bakan Yerlikaya açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 zehir taciri yakalandı!

Ankara'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğü tarafından saat 05.00'te düğmeye basıldı.
HEDEF: GENÇLERİ ZEHİRLEYEN SOKAK SATICILARI
"NARKOKAPAN-ANKARA" adı verilen dev operasyonda hedef, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan, mahalle ve sokak aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Tam 6 ay boyunca Ankara adeta röntgen cihazından geçirildi; titizlikle yürütülen analizler, teknik ve fiziki takiplerle yüzlerce suç delillendirildi.
626 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON, 525 GÖZALTI
Operasyon sabahında 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı (İHA) ve hava destek unsurlarıyla 626 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 525 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve operasyonel çalışmaların halen sürdüğü belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA: "GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
"NARKOKAPAN-ANKARA" operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025
Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik:
Bu operasyonumuzun adı "NARKOKAPAN-ANKARA"
🟥 Operasyondaki hedefimiz özellikle… pic.twitter.com/pXugtGksTI