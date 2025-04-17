Başkan Erdoğan Buldan’ı aradı: Ne gerekiyorsa yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile telefonda görüştü. Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan'ın Buldan'a "Ne gerekiyorsa yapılacak, hiç merak etmeyin" dediği kaydedildi. Öte yandan, Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" ifadesini kullandı.