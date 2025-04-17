Başkan Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Sizlerin şahsında, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan Peygamber Ocağımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yine bu vesileyle Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar İ'la-yi Kelimetullah uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Rabbim, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.