Haberler Gündem Haberleri Silvan Tüneli için ilk kazma vuruldu! Başkan Erdoğan: Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor
Giriş Tarihi: 17.4.2025 14:05 Son Güncelleme: 17.4.2025 14:20

Silvan Tüneli için ilk kazma vuruldu! Başkan Erdoğan: Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Tüneli’nde Kazı Başlangıç Törenine canlı bağlantı ile katıldı. Açıklamasında, "GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor." dedi.

Silvan Tüneli için ilk kazma vuruldu! Başkan Erdoğan: Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Tüneli'nde Kazı Başlangıç Törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız.

GAP 1.6 milyon kişiye istihdam sağlayacak. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız.

Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor.

Bir tarafta ülkesine aşkla hizmet etmeye adanmış bir kadro var. Diğer tarafta ülkesini yabancı medya kuruluşlarına şikayet eden bir faaliyet var.

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Silvan Tüneli için ilk kazma vuruldu! Başkan Erdoğan: Bu proje muhalefetle aramızdaki vizyon farkını gösteriyor
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