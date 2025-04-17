Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8’inci Cumhurbaşkanı Özal’ı andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."
Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/rTOIrysbRv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2025