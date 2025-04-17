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Giriş Tarihi: 17.4.2025 11:27 Son Güncelleme: 17.4.2025 11:28

Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 32'nci yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

AA
Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8’inci Cumhurbaşkanı Özal’ı andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."

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Başkan Erdoğan, vefatının 32. yılında 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
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