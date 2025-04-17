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Giriş Tarihi: 17.4.2025 13:00

Başkan yardımcısını silahla yaralamıştı: Erol Kürdülü tahliye edildi

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Cihan Ekici'yi silahla yaralamaktan tutuklu yargılanan CHP'li Erol Kürdülü tahliye edildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Başkan yardımcısını silahla yaralamıştı: Erol Kürdülü tahliye edildi

Geçen hafta başkan Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa etmesi üzerine görevi bırakan Şehitkamil Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Av. Cihan Ekici'yi, silahla yaralamaktan bir süredir Gaziantep Cezaevinde tutuklu bulunan Erol Kürdülü, Gaziantep 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Sanık ve avukatların savunmasının ardından tanık ve müşteki beyanları alındı. Duruşma savcısı tutukluluk halinin devamını talep ederken mahkeme başkanı, Kürdülü hakkında adli kontrolü şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

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Başkan yardımcısını silahla yaralamıştı: Erol Kürdülü tahliye edildi
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