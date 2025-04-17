Başkan yardımcısını silahla yaralamıştı: Erol Kürdülü tahliye edildi

Geçen hafta başkan Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa etmesi üzerine görevi bırakan Şehitkamil Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Av. Cihan Ekici'yi, silahla yaralamaktan bir süredir Gaziantep Cezaevinde tutuklu bulunan Erol Kürdülü, Gaziantep 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık ve avukatların savunmasının ardından tanık ve müşteki beyanları alındı. Duruşma savcısı tutukluluk halinin devamını talep ederken mahkeme başkanı, Kürdülü hakkında adli kontrolü şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.