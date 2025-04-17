Bir CHP’li belediye klasiği! Maaşlar ödenmedi işçiler isyan etti

İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, belediye binası önünde siyah kıyafetli ve sakallı eylem yaptı.

'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

İzmir Konak Belediyesi bünyesindeki Merbel Şirketi kadrosunda bulunan işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Buna bir de belediye yönetiminin işçi maaşlarını taksit taksit ve gecikmeli olarak yatırması eklenince belediyede çalışan işçiler sokağa döküldü.

Sendikanın yaptığı çağrı doğrultusunda siyah kıyafet giyen ve sakal bırakan işçiler Konak Belediyesi'nin Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde toplandı. Halay çekip "İş, ekmek yoksa hizmet de yok" ve "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları atan işçiler belediye yönetimini protesto etti. Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, yüzde 16'lık zam teklifinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya "TİS masasına otur" çağrısında bulunarak, "Biz, hakkımızı istiyoruz, insanca yaşam istiyoruz. Bu çok mu zor? Yukarıda biten Karabağlar sözleşmesi var, onun rakamlarına bile gelmiyorsunuz. Bu iş çocuk oyuncağı değil" diye konuştu. Sendikanın aldığı kararla, işçiler her pazartesi ve cuma protestolarını sürdürecek. Görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, sendika 7 Mayıs 2025'te greve çıkacak.