CHP'nin "şaibeli kurultay" skandalında yeni iddia! "Çekyat altında delegelere dağıtmak için 2 milyon dolar vardı"

Cömert, "Otele döndüğümde Erzurum kurultay delegelerinden isimlerini hatırlamadığım üç dört kişinin daha aynı takım elbise ve ayakkabı poşetlerinin ellerinde olduğunu gördüm. Onlara da Erzurum il başkanı bu hediyeleri vermiş. Kurultaydan bir gün önce Yusuf Gögerkaya'ya 'Erzurum il başkanı gerçekten para almış mı' diye sorduğumda, bana hitaben 'Evet almış ama duyumumuz çok yüksek miktar, bize verdiği ise bin, bin 500 dolar. Ben de bu parayı harcamam saklarım başıma bela olmasın' dedi. Bu sırada yanımda arkadaşım Mustafa Erdoğdu vardı. Kendisi eski Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı idi. Daha sonra CHP'ye katıldı.

Kendisi Özgür Özel'in seçim ofisinin yöneticisi idi. Özel'in seçim ofisinin giderlerini ve harcamalarını o yapıyordu. Seçim ofisi için yapılan masrafların da milletvekillerinden toplanarak Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından Mustafa Erdoğdu'ya verildiğini biliyorum. Ben Ankara'da bulunduğum zaman Mustafa Erdoğdu'nun evinde kalırdım. Mustafa Erdoğdu'nun kendisine gelen paraları delegeleri ikna etmek için harcayıp harcamadığını bilmiyorum. Ancak kendisine ofis giderleri için para verildiğini biliyorum. Mustafa Erdoğdu benim de içerisinde bulunduğum kalabalık bir sohbet ortamında 'Yanımda kalan Emir'in de haberi yok, benim evimde Emir'in yattığı çekyatın altında İstanbul'dan kurultay delegelerine dağıtılmak için gönderilen 2 milyon dolar para vardı. Emir'in haberi yok' diye konuştu. Ancak ben bu konuyu öylesine söylenmiş bir söz olarak değerlendirdim. Ben böyle bir konuya inanmadım" dedi.